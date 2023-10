PSG, FC Nantes : un ex-Canari conseille Luis Enrique pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La nouvelle aventure de Randal Kolo Muani (24 ans) au PSG est suivie de près par les supporters et ses anciens coéquipiers du FC Nantes. Imran Louza (24 ans) en fait partie. Si le vice-champion du monde est trimballé à plusieurs postes par Luis Enrique, le milieu marocain de Watford a donné un conseil au technicien espagnol pour le fixer sur le côté droit.

Louza voit bien Kolo Muani à droite

« Il met un but et donne deux passes décisives en Ligue 1 (au total), donc le premier point et le plus important, c’est qu’il est décisif, constate le joueur de 24 ans dans L’Équipe. Après, le PSG a une possession très longue, ça ne met pas en valeur ses qualités car il est beaucoup plus dans l’explosivité. On a vu contre Marseille, quand il est sur le côté droit, il fait un super travail qui a fini par une passe décisive. Je l’aime bien comme ça parce qu’il a des facilités pour accélérer et rentrer dans l’axe. Il vient d’arriver dans un très grand club, il lui faut un temps d’adaptation, trouver ses repères et il fera de grandes choses. »

