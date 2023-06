PSG : Galtier attend son chèque pour partir, il va coûter très cher à l’émir du Qatar !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’aventure de Christophe Galtier au PSG touche à sa fin. Selon L’Équipe, le technicien marseillais a rendez-vous dans la semaine avec Luis Campos pour s’entendre signifier son départ et ne fera pas la moindre vague, s’estimant même redevable envers le dirigeant portugais de lui ouvrir permis de coacher un tel club. Ensuite, le PSG devra passer à la caisse. 8 millions d’euros dans la poche de Galtier ? Le quotidien sportif précise que Galtier ne compte en effet pas s’asseoir sur les indemnités correspondant à sa dernière année de contrat au PSG. Son salaire mensuel s’établissant à quelque 665 000 euros bruts, l’ancien entraîneur de l’ASSE devrait toucher un peu moins de 8 millions d’euros en cas de départ. La une du journal L'Équipe de ce lundi 5 juin 2023.



Lire l'édition > https://t.co/TqNnfMdXeC pic.twitter.com/Pnq9c6q44k — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2023

Pour résumer Julian Nagelsmann ciblé pour entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine, Christophe Galtier attend désormais son entretien avec Luis Campos pour être assuré de quitter le club de la capitale. Son départ aura un coût.

Bastien Aubert

Rédacteur