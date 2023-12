PSG : Galtier prend une balle perdue à Paris, Luis Enrique le réhabilite !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier était entendu vendredi par le tribunal correctionnel de Nice pour l'ouverture de son procès. À l'issue de ce procès, qui a duré pendant plus de 9h, le Parquet de Nice a requis une inéligibilité pendant une période de trois ans, 45 000 euros d'amende et 12 mois d'emprisonnement avec sursis contre l'ancien entraîneur du PSG. Le verdict sera rendu jeudi. Après 16 journées, Galtier avait 7 points de plus que Luis Enrique Dans cette attente, le journaliste de RMC Kevin Diaz a taclé la gestion de Galtier l'an dernier au PSG, avec ces propos : "La plus grosse différence avec le PSG de l'an dernier, c'est qu'il y a un capitaine dans le navire aujourd'hui". Un capitaine qui se nomme Luis Enrique, on l'aura compris. Un Luis Enrique qui ne compte pourtant que 37 points après 16 journées, alors que le PSG, toujours invaincu, pointait à 44 points à ce stade de la saison l'an dernier... 🎙"La plus grosse différence avec le PSG de l'an dernier, c'est qu'il y a un capitaine dans le navire aujourd'hui"



🎙"La plus grosse différence avec le PSG de l'an dernier, c'est qu'il y a un capitaine dans le navire aujourd'hui"

🇪🇸 Kevin Diaz est totalement séduit par le travail effectué depuis le début de la saison par Luis Enrique.





