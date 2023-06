PSG : Ibrahimovic rabaisse Paris dans son message d'adieu

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

On avait déjà bien compris que la France, la Ligue 1 et le PSG n'avaient pas laissé un souvenir impérissable à Zlatan Ibrahimovic, qui y est tout de même resté quatre ans (2012-16). Le Suédois de 41 ans, qui raccroche les crampons, vient d'en remettre une couche lors de son message d'adieu au football sur les réseaux sociaux. En gros, tous les clubs par lesquels il est passé lui ont apporté quelque chose, lui ont permis de grandir ou de s'amuser, à part Paris, où il est allé pour de "nouvelles perspectives". Tout le monde aura compris lesquelles...

Voici son message en intégralité : "Ça a commencé comme un rêve. Un rêve qui est passé d'impossible à possible. Je suis né à Malmö. J'ai grandi à Amsterdam. Je suis devenu plus sage à Turin. Je suis devenu un lion à Barcelone. J'ai grandi à Milan puis j'ai eu de nouvelles perspectives à Paris. J'ai gagné en résistance à Manchester et je me suis amusé à Los Angeles. Et puis, finalement, j'ai trouvé la paix dans ma nouvelle patrie, à Milan. L'héritage que j'espère laisser derrière moi, ce sont tous les nouveaux Zlatan faits comme moi. Ceux qui ont un cœur de lion. Qui ont le feu ardent dans le regard. Tous ceux qui comprennent vraiment que l'impossible n'est rien. Merci à tous".

