PSG : Ibrahimovic zlatanne les stars parties en Arabie Saoudite

Alors qu'il a annoncé la fin de sa carrière cet été, Zlatan Ibrahimovic (42 ans) serait en négociations avec l'AC Milan pour revenir au club, dans un rôle qui reste à définir. En attendant, le Suédois profite de sa retraite en accordant quelques interview au cours desquelles il n'hésite pas à "zlataner" la terre entière. Pour le journaliste anglais Piers Morgan, il s'en est notamment pris aux stars parties en Arabie Saoudite ces derniers temps, fustigeant le fait que c'est l'argent qui a guidé leur décision. Ce qui est savoureux quand on sait qu'il n'a signé que pour l'argent au PSG en 2012...

"J'ai eu une offre de Chine et aussi une d'Arabie Saoudite mais je me suis demandé "Qu'est-ce que tu veux ? Quels sont tes objectifs ?". Avant de commencer cette interview, je disais que certains joueurs doivent terminer leur carrière au plus haut. C'est le point culminant d'une carrière. On doit se souvenir de toi pour ton talent, pas pour l'argent. Tu t'entraines tous les jours pour ça. Les gens doivent se souvenir de nous pour notre talent, pour rien d'autre. Les joueurs qui sont arrivés à un certain niveau doivent s'arrêter à ce niveau. Tu ne peux pas descendre et arrêter ta carrière comme ça."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💰 "You have to be remembered for your talent, not for what you earned."



😯 Zlatan Ibrahimovic has delivered his thoughts on players moving to Saudi Arabia https://t.co/yOeybNObZU pic.twitter.com/a3YTY2WlXH