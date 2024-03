PSG : l'arbitre face à la Real Sociedad est connu et...

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On sait désormais qui sera au sifflet pour cette rencontre tant attendue. Ainsi, l'Anglais Michael Oliver a été désigné pour arbitrer le 8e de finale retour de Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG, qui se déroulera mardi prochain, à compter de 21 heures. L'Anglais, habitué des matches phrase de la Premier League, a déjà dirigé deux rencontres des joueurs Parisiens la saison dernière au Parc des Princes : PSG-Benfica (1-1) et PSG-Bayern (0-1).

Un nul, une défaite, ne manque donc plus qu'une victoire sous ses ordres.

