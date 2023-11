PSG : l'architecte du Paris version Qatar file à MU

Le rachat de Manchester United par un membre de la famille régnante au Qatar a été l'un des gros points chauds de l'été. Qui laissait augurer un désengagement de QSI au PSG puisque le règlement de l'UEFA interdit à deux clubs d'un même propriétaire de participer à une compétition internationale. Mais la famille Glazer s'est montrée trop gourmande et le cheikh Jassim a décidé d'en rester là. Mais pas Jim Ratcliffe, qui faisait partie des deux derniers candidats retenus par les hommes d'affaires américains.

Le propriétaire de l'OGC Nice a tenu bon et il est en passe de racheter une partie des parts de MU. L'affaire devrait être conclue en fin de semaine. Il a d'ores et déjà été conclu que Ratcliffe placera à la tête des Red Devils Jean-Claude Blanc. Ancien directeur général de la Juventus mais aussi du PSG, au début de l'ère qatari, le Savoyard a un vrai savoir-faire en matière d'organisation et de développement. Après Turin et Paris, parviendra-t-il à conduire un nouveau club vers les sommets ?

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🚨🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PL |



◉ Jean Claude Blanc is set to become Manchester United's new CEO, once the purchase of Jim Ratcliffe's shares has been completed.



◉ MU also want Paul Mitchell. The former Monaco manager is ready to sign, but some details have yet to be finalized.



◉ MU has also… pic.twitter.com/GAuyHVveIJ