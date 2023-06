PSG : l'hôpital de Séville communique sur l'état de santé de Sergio Rico

Alors que, dans les médias espagnols, plusieurs sources laissaient entendre que Sergio Rico (PSG) était en rémission après son grave accident de cheval dimanche dernier à Séville et qu'il pourrait même sortir du coma la semaine prochaine, le centre médical de l'hôpital universitaire Virgen del Rocío a publié un communiqué pour calmer l'optimisme ambiant.

«Sergio Rico reste stable et aucun changement significatif n’est à signaler au cours des dernières 24 heures. Son état général reste grave. Il reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville sous l’effet de la sédation, surveillé et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et d’autres spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío».