PSG : la femme de Sergio Rico partage un premier cliché après l’accident

Plus les jours passent, mieux Sergio Rico est. C’est, en substance, le message passé par Alba Silva sur son compte Instagram un peu plus de deux mois après l’accident à cheval du gardien du PSG. La belle a même partagé la première photo du joueur de 29 ans depuis le terrible accident. S’il semble assez amaigri suite à son hospitalisation, le processus de guérison suit son cours.

Rico amaigri mais en meilleure santé

« Je n’ai pas grand-chose à vous apprendre ou à vous dire, ou peut-être que oui, parce que je pourrais écrire un livre avec toutes les émotions que j’ai ressenties pendant ces deux mois, mais je préfère rester avec ce qui est important, qu’on aille bien et que je n’aurai pas de vie pour remercier autant d’amour dans chacun de vos gestes et des messages MERCI et encore MERCI », a-t-elle déclaré déclaré sur les réseaux sociaux.

