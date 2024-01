PSG-Coupe de France : la dure réalité qui frappe Navas

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le quotidien l'Equipe, dans son édition du jour, l'indique assez clairement : Keylor Navas dans les buts du PSG, ce soir en 32e de finale de la Coupe de France, c'est presque une anomalie. Et pour cause, le Costaricain est désormais gardien numéro 3 du club dans l'esprit de Luis Enrique et ses apparitions dans les buts remontent à la saison dernière.

Un corps qui le fait souffrir

Autre explication donnée par le quotidien sportif, le corps du gardien le fait souffrir. "Même sans jouer, son corps ne le laisse pas tranquille. Ses douleurs lombaires, présentes depuis plusieurs années, sont de plus en plus récurrentes. Elles l'ont empêché d'être sur le banc de mi-octobre jusqu'à la trêve. « Au niveau sportif, c'est difficile, disait-il lors d'un direct sur les réseaux sociaux, mi-décembre. J'essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Néanmoins, ne pas jouer est frustrant. »

A 37 ans, Navas trouvera peut-être un challenge cet hiver. Un nouveau. Même si en raison de son salaire, on imagine bien entendu les clubs attendre tranquillement la fin de saison et sa fin de contrat pour tenter un ultime pari.

