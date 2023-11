PSG : la mère de Rabiot prend Messi et Neymar pour taper sur les médias français

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport publie une interview de Véronique Rabiot. La mère du milieu de la Juventus est évidemment interrogée sur son côté sulfureux, elle qui est réputée pour son intransigeance dans les négociations, ce qui a valu une fin d'aventure très délicate à son rejeton à Paris. Mais elle a eu une réponse intéressante, rappelant que les pères de Lionel Messi et Neymar ont des comportements encore plus condamnables mais que personne ne leur dit rien. Sexistes, les médias français ? VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Je ne pense pas que le père de Messi n’ait jamais été critiqué pour s’occuper de son fils" "Je ne pense pas que le père de Messi n’ait jamais été critiqué pour s’occuper de son fils. Ni celui de Neymar au Brésil. C’est un problème des médias français. J’accompagne Adrien à l’entraînement depuis l’âge de 6 ans. Je l’ai fait au PSG car à 17 ans, il n’avait pas le permis de conduire et était autorisé par le club. J’ai toujours été traité avec respect par mes interlocuteurs, à commencer par le président du PSG, Nasser Al Khelaifi et Carlo Ancelotti, que j’ai rencontré à trois reprises lorsque Adrien était mineur au PSG. Je ne peux pas en dire autant de certains médias et personnalités qui ne conçoivent pas qu’une femme, d’ailleurs une mère, soit comme un père qui gère la carrière de son fils. Aujourd’hui, heureusement, il y a beaucoup plus de femmes dans le football, à la télévision, comme agents, comme arbitres." Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 🔝📸⚽️



