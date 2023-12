PSG : la petite phrase acide lâchée par Mbappé à Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis mercredi soir, il est beaucoup question de l'attitude de Kylian Mbappé au coup de sifflet de Dortmund-PSG (1-1). Dépité, l'attaquant aurait voulu que son équipe jette toutes ses forces dans la bataille pour arracher une victoire qui lui aurait offert la première place du groupe et, donc, un 8e de finale retour au Parc des Princes. Mais Luis Enrique, lui, a demandé à ses troupes de rester en place et de conserver le nul. L'Espagnol s'en est défendu ensuite en conférence de presse.

"A quoi on joue ?"

Mais avant cela, l'entraîneur parisien a subi les foudres de son capitaine, entre regard noir et petite phrase que le média espagnol Diario Gol a décrypté. Selon lui, Mbappé aurait dit à Luis Enrique "Nosotros a que jugamos ?", qui peut se traduire "A quoi on joue ?". Une incompréhension sans doute due à la nervosité liée à une rencontre d'une telle importance. Une fois que les esprits se sont calmés, le coach et le capitaine du PSG ont certainement eu une franche explication pour évacuer tout mal entendu.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇, 1⃣-1⃣ dans ce #BVBPSG ! ⚽️



Le Paris Saint-Germain termine 2e du groupe F et se qualifie pour les huitièmes de finale de la @ChampionsLeague ! 🏆#UCL pic.twitter.com/viHOAkshGN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023

