PSG : la réaction de Zaïre-Emery après le carton sur l’AC Milan

Ce soir, face à l'AC Milan, le PSG a effacé la correction endurée à Newcastle (1-4) il y a trois semaines en dominant largement l'AC Milan (3-0). Un succès qui permet au club de la capitale de prendre les commandes de son groupe, deux points devant le Borussia Dortmund, qui est allé s'imposer sur la pelouse de Newcastle (1-0). Le triomphe parisien doit beaucoup à la prestation XXL de Warren Zaïre-Emery, passeur décisif sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé et dominateur au milieu de terrain. Le joueur de 17 ans a logiquement été élu homme de la partie.

"À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas"

Il a commenté sa prestation et celle de ses couleurs aux micros de Canal+ et RMC : "Je suis content d’être l’homme du match. Après, c’est un travail d’équipe, on a pris du plaisir à jouer ensemble. On est une équipe, ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je suis bien fatigué, mais il y a l’ambiance, le public qui pousse. Je n’ai pas joué contre Strasbourg, je me suis bien préparé, ça fait deux passes décisives en plus. C’est clair que j’ai fait un bon match. À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas. C’est en moi et je ne pense pas que ça va changer. Après la défaite contre Newcastle, on était revanchards, on est revenus en Ligue des champions et en championnat pour gagner tous les matches !".

✨ 17 ans. Homme du match. pic.twitter.com/8PsdeWI1e6 — RMC Sport (@RMCsport) October 25, 2023

