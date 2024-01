PSG : la réponse cash de la Mairie de Paris à al-Khelaïfi sur le racisme

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Nasser al-Khelaïfi a fait sensation en s'interrogeant à voix haute sur la possibilité que le refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG soit lié à une question de racisme. Et autant dire que c'est mal passé au sein du cabinet dirigé par Anne Hidalgo. L'un de ses adjoints, David Belliard, a répondu au Qatari lors d'une interview sur RMC.

"Je souhaite que le PSG continue à pouvoir jouer au Parc des Princes"

"Le Parc des Princes appartient aux Parisiennes et aux Parisiens. Nous ne souhaitons pas sa vente, que ce soit au Qatar via le PSG dont il est le propriétaire d’une certaine manière, ou que ce soit à des intérêts privés quelle que soit leur nationalité. Donc il s’agit d’un débat qui est un enjeu majeur pour la ville. Il y a aujourd’hui un certain nombre de patrimoines qui appartiennent à la ville et je fais partie des élus qui ne souhaitent pas que ces patrimoines, qui sont des actifs très importants pour Paris, soient vendus à des intérêts qui sont des intérêts privés."

"Je souhaite que le PSG continue à pouvoir jouer au Parc des Princes qui est un stade mythique. Il y a un certain nombre de sujets qui se posent, notamment de travaux et d’évolutions de ce Parc. Engageons les discussions. Mais cette discussion, quand on discute ce n’est pas 'open bar', il y a aussi un certain nombre de lignes rouges. Moi en tant que responsable politique, en tant qu’élu écologiste, je donne un certain nombre de lignes rouges. Et notamment, non, je ne souhaite pas et je ne voterai pas la vente du Parc des Princes à un quelconque acquéreur privé. Et ce, quelle que soit sa nationalité."

