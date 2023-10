PSG : Mbappé justifie ses provocations à Brest, la raison se confirme !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur Prime Vidéo, Luis Enrique n’a pas été très compréhensif à l’égard des chambrages de Kylian Mbappé, après son second but et à sa sortie du terrain à Brest : « Je n’aime pas ce genre de choses. C’est de la mauvaise énergie. C’est mieux d’essayer de profiter du moment. Il faut essayer de donner de l’énergie positive. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé exactement ». La fiche du PSG sur But! Football Club Une réponse au chant contre son ami Hakimi Pour autant, Kylian Mbappé avait-il réellement tord au moment de répondre au très vindicatif public brestois ? Outre les provocations qu’il a lui-même subi avant de tirer son penalty, le Bondynois aurait aussi réagi aux attaques abjectes dont a été victime son meilleur ami Achraf Hakimi. En effet, le public du stade Francis-Le-Blé a entonné à plusieurs reprises un chant accusant le Marocain d’être un « violeur ». Un chant visant une affaire extrasportive où Hakimi est encore présumé innocent. Une version que Kylian Mbappé a d'ailleurs confirmé sur X en réponse à un jugement du journaliste de L'Equipe Bertrand Latour : "Bah bien sûr et j'aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau". Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier.

Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023 Si l’attitude de Kylian Mbappé a du mal à passer du fait de son statut de capitaine de l’équipe de France, celle de l’homme parait plus compréhensible à la lumière de cette mise en contexte… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer On en sait un peu plus sur ce qui a poussé Kylian Mbappé à chambrer le public du Stade Brestois lors de la difficile victoire du PSG à Francis-Le-Blé (3-2). Sa réaction serait en rapport à un chant à l'encontre de son ami Achraf Hakimi.

Alexandre Corboz

Rédacteur