PSG : Lavezzi poignardé en Uruguay !

Personnage très attache, l'ancien attaquant Ezequiel Lavezzi a laissé un excellent souvenir partout où il est passé, et notamment au PSG entre 2012 et 2016. Mais il était aussi connu pour ses frasques et son caractère volcanique, qui avait si bien collé avec le Napoli (2007-12). Un caractère qui lui a peut-être joué des tours la nuit dernière... En effet, les médias argentins annoncent qu'il a été poignardé lors d'une bagarre à Punte del Este, en Uruguay ! Ses jours ne seraient heureusement pas en danger. Il souffrirait d'une "petite plaie perforante à l'abdomen ainsi que d'une fracture au niveau de la clavicule". Pour le moment, l'origine de la bagarre n'est pas connue...

🚨 L'ancien joueur du PSG Ezequiel Lavezzi poignardé et hospitalisé en Uruguay.https://t.co/14uJiteptY — RMC Sport (@RMCsport) December 20, 2023

