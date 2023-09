PSG : le club fait une fleur à une recrue et envoie un bon signal à Mbappé !

Si le PSG n’avait aucune obligation de le faire, le club de la Capitale a dit oui à Kang-In Lee, qui souhaitait participer aux Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud du 23 septembre au 8 octobre hors des dates FIFA. D’après Fabrizio Romano et L’Equipe, l’ancien joueur de Majorque quittera donc Paris dès la semaine prochaine pour se rendre à Hangzhou (Chine).

Il s’agit d’une décision doublement stratégique pour le board du PSG, qui s’attire ainsi les bonnes grâces de leurs nouveaux (et nombreux) fans sud-coréens en laissant partir une idole nationale mais également dans l’optique de convaincre Kylian Mbappé de rempiler.

En effet, le PSG montre avec Kang-In Lee sa capacité à faire passer certains objectifs personnels des joueurs avant le club. Un bon message dans l’optique des JO 2024 à Paris où le club pourrait se décider à laisser filer Mbappé avec les Bleus … si bien sûr il rempile.

S’il n’est pas indispensable au onze de Luis Enrique, Kang-In Lee pourrait manquer jusqu’à cinq rencontres sur la période et pas des moindres (Dortmund, OM, Clermont, Newcastle, Rennes). Dans l’entourage de l’ancien joueur de Majorque, on se dit « reconnaissant envers le PSG d’avoir pris cette décision ».

