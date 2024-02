PSG : le malaise Mbappé a empiré à Strasbourg

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi, L'Equipe comme Le Parisien sont unanimes pour saluer l'importance de Kylian Mbappé au PSG. Hier à la Meinau, l'attaquant a certes manqué un pénalty mais il a ouvert le score et offert une passe décisive à Marco Asensio, offrant le succès à son équipe (2-1). Mais les deux quotidiens relatent aussi ses multiples gestes d'énervement à l'encontre de ses partenaires, de l'arbitre, des supporters strasbourgeois. Pour L'Equipe, ce malaise est sans doute le signe que le natif de Bondy en a marre de la Ligue 1 et donc qu'il se voit ailleurs dans six mois...

"Il renvoie l'image d'un joueur qui se moque d'être sifflé dans son pays"

"Cette dynamique semble ainsi irriter Mbappé un peu plus à chaque journée. Hier, l'avant-centre du PSG n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de montrer des signes d'agacement. Contre ses coéquipiers d'abord, contre l'arbitre aussi, contre le public adverse enfin. Plus la saison avance et plus il renvoie l'image d'un joueur qui se moque d'être sifflé dans son pays, d'ouest en est, et qui se sent de plus en plus à l'étroit en L1. Si, un jour, Mbappé signait en Espagne, il se rendrait compte que l'accueil ne serait pas forcément plus chaleureux à Getafe, Vigo ou Cadix. Et si, un jour, il a l'occasion de discuter avec Carlo Ancelotti, il apprendra que l'arbitrage n'est pas nécessairement meilleur en Liga. Mais avec des si..."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🎙️ Les réactions de Luis Enrique et Manuel Ugarte après la victoire des Rouge et Bleu sur la pelouse de la Meinau. 🔴🔵#Ligue1 | #RCSAPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 2, 2024

Podcast Men's Up Life