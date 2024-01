PSG : le mea culpa très classe d'Achraf Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Enorme surprise hier à la CAN : le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, a quitté la compétition dès les 8es de finale, sorti par l'Afrique du Sud. Achraf Hakimi a été le héros malheureux de la rencontre puisqu'à 1-0, il a vu son penalty repoussé sur la barre sud-africaine.

Il souhaite bonne chance à l'Afrique du Sud

Sur ses réseaux, le Parisien a présenté ses excuses. "Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Et que dire de toi mon frère, Amine Adli. Après tout ce que tu as traversé (perte de sa maman), tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t'aime beaucoup, mon frère. Dima Maghrib ! Et bonne chance à l'équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition." Fair play, Hakimi.

Aujourd'hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier… pic.twitter.com/Q9IP5FMYXY — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 31, 2024

Podcast Men's Up Life