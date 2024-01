PSG : le scandale Neymar prend de l'ampleur, le Président de la République impliqué !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il y a deux jours, Libération a fait de grosses révélations sur le transfert de Neymar au PSG en 2017. On y apprenait que les dirigeants parisiens avaient demandé à l'Etat une aide afin d'être exonérés de charges fiscales, eux qui s'apprêtaient déjà à débourser 222 M€ pour arracher le Brésilien au FC Barcelone. Ministre de l'Action et des Comptes Publiques à l'époque, le nom de Gérald Darmanin, actuellement à l'Intérieur, était cité.

Un cadeau fiscal de l'Etat au PSG

Hier mercredi, Mediapart a apporté des précisions et elles font l'effet d'une bombe ! Non seulement le PSG a bien bénéficié d'un cadeau de l'Etat pour le transfert de Neymar, ce qui confirme l'implication de Gérald Darmanin, mais en plus, il semblerait que le Président de la République, Emmanuel Macron, était au courant et a validé ! Le scandale Neymar pourrait avoir de graves répercussions sur le PSG mais également sur le gouvernement.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Darmanin s'est secrètement fait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public.

Il a secrètement aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d’euros de taxes sur le transfert de Neymar, contre la jurisprudence de son administration. https://t.co/ieElCBJBMR — Michael Hajdenberg (@mhajdenberg) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life