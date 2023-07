PSG : le feuilleton Mbappé perturbe le groupe, Marquinhos agace le Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si certains prennent ce stage comme une opportunité de taper dans l'œil de Luis Enrique pour se frayer une place dans le groupe parisien, d'autres sont mal à l'aise vis-à-vis du conflit qui oppose le PSG et Kylian Mbappé.

Ce n'est pas la joie dans le groupe parisien

La déclaration de Marquinhos, qui a défendu son coéquipier, n'a pas plu à Doha et à Nasser Al-Khelaïfi, qui ne se seraient pas privés de le faire savoir. Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, est présent à Osaka et révèle que les joueurs du PSG seraient majoritairement tiraillés entre l'envie de soutenir leur coéquipier et la position du club, selon un proche du groupe. Il poursuit en dévoilant que : "l'atmosphère dans le groupe parisien n'est pas vraiment à la légèreté, la situation ne permet pas aux joueurs de se lâcher et n'est pas facile à vivre, d'après un proche du groupe. Cette atmosphère ne facilite pas la vie de groupe." Reste à voir comment la situation évoluera…

