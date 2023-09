PSG : le verdict final est tombé pour Mbappé à Clermont !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sorti sur blessure lors de la large victoire dimanche dernier du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille (4-0), Kylian Mbappé souffre d'une petite entorse à la cheville gauche, comme l'a indiqué ce mercredi le club de la capitale sur ses réseaux sociaux.

Mbappé se dirige vers un forfait contre Clermont

Annoncé incertain pour le déplacement ce samedi (17h) à Clermont, le champion du monde 2018 ne devrait pas disputer la rencontre et devrait être ménagé, d'après L'Équipe. Le staff parisien ne voudrait prendre aucun risque et voudrait qu'il soit à 100% pour affronter mercredi prochain (21h) Newcastle, lors du deuxième match de poule de la Ligue des Champions. On ne devrait donc pas voir Kylian Mbappé au stade Gabriel-Montpied samedi.

Mbappé probablement ménagé à Clermont



