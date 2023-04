PSG : les dirigeants invités à regarder Arsenal pour éviter une énorme boulette

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Jeudi, le PSG a déposé un dossier auprès de l'Etat pour le rachat du Stade de France. Une étape de plus de franchie vers un déménagement qui glace d'effroi les supporters historiques du club de la capitale. Même ceux qui n'ont pas spécialement d'affinités avec lui, comme le journaliste Didier Roustan, estiment que ce serait une grossière erreur. Sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, le Cannois d'adoption a d'ailleurs invité les dirigeants parisiens à regarder ce qui s'est passé pour Arsenal après son déménagement de son fief historique, Highbury.

"Le PSG, c’est le Parc des Princes"

« Déjà, je ne comprends pas le timing du PSG. Il y a vraiment une rupture entre leurs propres supporters, que ce soit ce qui se passe d’un point de vue sportif et aussi la politique du PSG ces dernières années. Au-delà des résultats, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et si tu vas au Stade de France… Le Parc des Princes est profondément rattaché à l’histoire du PSG qui a débuté en 1970, avec la montée contre Valenciennes, les Coupes de France, Borelli, etc. Il n’y en a pas eu d’autre, donc le PSG c’est le Parc des Princes. Après, je suis d’accord que le monde bouge mais il n’y a pas tant de grands clubs que ça qui ont changé de stade. Arsenal, ils ont surtout gagné à Highbury. Avec l’Emirates, il y a eu une cassure. Le PSG veut faire ça pour gagner plus d’argent parce que tu vas avoir à peu près le double de spectateurs. Mais, ils ne vont pas diviser le prix des places par deux. Une place à 80€ sera toujours à 80€. Je pense qu’il y aura une cassure et une rupture et ça ne va pas arranger les choses. »

Pour résumer Le journaliste Didier Roustan a rappelé que rares étaient les grands clubs à avoir déménagé. Il a pris l'exemple d'Arsenal, qui a beaucoup moins gagné de trophées depuis son déménagement d'Highbury. Selon lui, le PSG doit rester au Parc des Princes.

