PSG : les verdicts sont tombés pour les blessures de Skriniar et Zaïre-Emery, l'un est terrible !

En battant ce mercredi Toulouse (2-0), le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des champions 2023. Mais deux Parisiens se sont blessés durant cette rencontre. Il s'agit de Milan Skriniar et Warren Zaïre-Emery.

Au lendemain du match, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a donné des nouvelles des deux joueurs. D'après notre confrère, le défenseur central slovaque se serait gravement blessé à la cheville gauche. L'ancien joueur de l'Inter Milan, qui pourrait se faire opérer suite à cette blessure, devrait être absent plusieurs mois et pourrait ne plus jouer cette saison. Concernant le milieu de terrain français, il ne s'agirait de rien de grave. Il aurait simplement pris un coup à la cheville droite.

🚨Milan Skriniar sera absent plusieurs mois et pourrait ne plus jouer cette saison ❗️ 🔹Le défenseur s’est blessé contre Toulouse. Visiblement touché dans la zone autour de la cheville 🔹La possibilité d’une opération est évoquée pour Skriniar pic.twitter.com/K5hRFoXXAu

