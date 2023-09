PSG : un champion du monde 1998 défend Verratti et traite les Parisiens de faux-culs

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après 11 ans dans la capitale, Marco Verratti a été invité à faire ses valises et a pris la direction d’Al-Arabi SC au Qatar. Ce dimanche dans Téléfoot, Bixente Lizarazu a exprimé ses regrets suite au départ de l’Italien. « Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact », a-t-il d’abord noté.

« Zaïre-Emery et Vitinha, c'est un peu léger et en termes de maîtrise technique ce n'est pas suffisant. Mon interrogation c'est : pourquoi on fait partir Verratti ? », s’est-il questionné avant d’ajouter, « Est-ce qu’un Verratti, malgré tous ses défauts dans la préparation physique, est-ce qu’ils n’avaient pas besoin de cette qualité technique ? Il n’y en pas un avec cette qualité au PSG », a affirmé le Champion du Monde 1998.

La pique aux Parisiens

Vendredi, lors de la défaite des Parisiens face à l’OGC Nice (2-3), Marco Verratti a reçu un hommage du Parc des Princes. Cependant, la manière dont s’est débarrassé le PSG de son joueur ne passe pas pour Bixente Lizarazu. « La cérémonie était jolie, mais son départ est violent. Ils ont été faux-culs. Ils ont tout fait pour le dégager cet été », a-t-il conclu.

🗣️@BixeLizarazu : "Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact.



Zaïre-Emery / Vitinha c'est un peu léger, en terme de maîtrise technique ce n'est pas suffisant. Mon interrogation c'est : pourquoi on fait partir Verratti ?" pic.twitter.com/kbnDbMBBvp — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life