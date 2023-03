PSG : loin des critiques de la France, Messi a été honoré en Argentine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il avait le moral dans les chaussettes au moment de quitter la France, où il se fait souvent critiquer pour ses prestations assez ternes, Lionel Messi a été reboosté par son passage en Argentine. Jeudi soir, lui et ses coéquipiers ont été reçus comme les champions du monde qu'ils sont par un Monumental enamouré, rempli de 83.000 supporters en délire. Les larmes aux yeux au moment des chants d'avant-coup d'envoi, l'attaquant a en plus inscrit le 800e but de sa carrière face au Panama (2-0) d'un maître coup franc.

Avant un nouveau match amical, contre Curaçao mardi, La Pulga a été à nouveau honorée. Ce samedi, elle a en effet vu le centre d'entraînement des sélections argentines rebaptisée à son nom. Le Clairefontaine argentin s'appelle désormais Centre Lionel Andres Messi. Une sacrée consécration car Diego Maradona, par exemple, n'a pas eu droit à un tel honneur...