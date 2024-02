PSG : Luis Enrique a reçu un cadeau du ciel avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Une grande nouvelle est tombée au PSG. ce dimanche matin, les supporters du club de la capitale étaient très attentifs à la publication du groupe retenu pour affronter le Stade Rennais au Parc des princes (17h05). Ils n’ont pas été déçus. Mendes de retour dans le groupe du PSG Comme on peut le voir, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe du PSG, lui qui est absent depuis des mois pour cause de blessure. cela ne veut pas dire qu’il pourra jouer mais sa présence est une excellente chose pour la suite des événements. Comme attendu, Marquinhos est préservé en vue des prochaines échéances. 📋✅



Le groupe parisien pour la réception du Stade Rennais ! 🔴🔵#PSGSRFC | #Ligue1 pic.twitter.com/8COXMQpnbO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 25, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer S’il a d’ores et déjà écarté la présence de Marquinhos contre le Stade Rennais dans le choc de la 23e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais (17h05), Luis Enrique a inclus le latéral portugais Nuno Mendes dans le groupe du PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur