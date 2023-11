PSG : Luis Enrique a reçu une première bonne nouvelle de Milan

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’AC Milan est en petite forme. Déjà au creux de la vague, les hommes de Stefano Pioli ont confirmé leurs difficultés du moment en s’inclinant hier à domicile contre l’Udinese qui n’avait pas encore gagné le moindre match cette saison (0-1). Le 4-4-2 avec Olivier Giroud et Luka Jovic en pointe fut un échec et, en plus d’être prévisible, le club italien a souffert physiquement. Hernandez touché et forfait ? Théo Hernandez a même dû déclarer forfait après s’être blessé à l’échauffement. Selon Sky Sport Italia, l’international tricolore souffrirait d’une contusion à la cheville gauche et pourrait déjà jeter l’éponge avant le choc contre le PSG programmé mardi soir à San Siro en Ligue des champions (21h). Podcast Men's Up Life Pour résumer Le latéral gauche tricolore Théo Hernandez va peut-être devoir attendre avant de prendre sa revanche face à son frère Lucas mardi soir à San Siro à l’occasion du match de Ligue es Champions entre l’AC Milan et le PSG (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur