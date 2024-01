PSG : Luis Enrique a trouvé son futur capitaine et ce n’est pas Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé pourrait se faire chiper le brassard de capitaine par Warren Zaïre-Emery à l’avenir. C’est ce qu’annonce Hadrien Grenier sur X, anciennement twitter. Zaïre-Emery est très apprécié par la direction et adoré par son entraîneur Luis Enrique. Cela va de soi, le Martiniquais devrait donc porter le brassard de capitaine dans les prochaines saisons. Au PSG pour la vie Le milieu de 17 ans ne se voit par ailleurs qu’au PSG, la direction l’a bien compris et est consciente de l’état d’esprit exceptionnellement mature de Zaïre-Emery. 🚨 La perspective de faire de Warren Zaïre-Emery le capitaine du PSG d’ici quelques années a déjà été évoquée au club !



Le PSG est le club de sa vie et Warren Zaïre-Emery ne s’imagine pas ailleurs. Et aux yeux de la direction, il est le futur du club. ❤️💙



