PSG : Mbappé, Beraldo, Moscardo... Luis Enrique sans langue de bois avant Toulouse

Sur Toulouse

"On a l'ambition de gagner tous les trophées. C'est une finale. Je suis sûr que les joueurs seront trtès motivés. On a envie de remporter de titre."

Sur Mbappé

"Ce que je peux faire pour que Kylian prolonge à Paris ? Je vais gérer comme je le fais depuis mon arrivée. Ce n'est pas un dossier qui dépend de moi."

Sur Beraldo

"C'est notre première recrue. On a pris beaucoup de renseignements. C'est un joueur très professionnel, un arrière gauche très bon offensivement et défensivement. C'est un joueur d'avenir. Il est très intéressant."

Sur Moscardo

"Je ne peux pas parler des joueurs tant que ce n'est pas officiel. Il y a encore une phase de négociations."

Sur la fin du Mercato

"Est-ce que j'aimerais un milieu de plus ? Si on peut je serais ravi. On est attentif aux opportunités, et pas seulement à ce poste. On essaye toujours d'améliorer l'équipe."

Conf de presse de Luis Enrique et Danilo avant Paris Saint-Germain - FC Toulouse 🔴🔵 https://t.co/g8n0RnTm1l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2024

