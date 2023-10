PSG : Luis Enrique clashe un parasite, une légende du Real Madrid le reprend de volée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La passe d’arme entre Luis Enrique et Alexandre Ruiz alimente tous les débats du moment au PSG. Hier, le journaliste a même fait le tour des chapelles médiatiques pour répondre à la polémique née dimanche soir au sortir du succès parisien à Rennes (3-1). Pour Frédéric Hermel, la réaction véhémente du coach du PSG aux questions de Ruiz est tout sauf inhabituelle.

« Pour lui, la presse est un obstacle, un parasite, explique le journaliste de RMC Sport. Il est connu pour être tout le temps en conflit avec la presse. Il l’était déjà comme joueur et c’est encore plus devenu une manière de fonctionner en tant qu’entraîneur puisqu’il doit faire plus de conférences de presse. »

Guti enfonce Luis Enrique

Interrogé au sujet de Luis Enrique à Rennes, Guti n’a pas manqué lui non plus de critiquer son attitude désinvolte. « Il y a des questions gênantes mais je ne comprends pas Luis Enrique, a fustigé la légende du Real Madrid hier soir au micro d’El Chiringuito. Les journalistes m'ont par exemple posé des questions qui n'étaient pas posées à un autre type de joueur. »

❌ "Hay PREGUNTAS que MOLESTAN, pero no entiendo a Luis Enrique".



🤦‍♂️ "A mí me hacían preguntas que NO le hacían a otro TIPO de jugador".#GUTI se sincera en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/a5zdwo3fSZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2023

