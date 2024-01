PSG : Luis Enrique dévoile son groupe pour Brest, il y a neuf absents !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme attendu, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Layvin Kurzwa, Cher Ndour, toujours blessés, sont absents tout comme Achraf Hakimi et Kang-In Lee, partis en sélections. Le groupe du PSG : Le groupe pour la réception de Brest ! 📋🔴🔵#PSGSB29 pic.twitter.com/1baNvOAX3U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 28, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, pour la réception ce dimanche (20h45) du Stade Brestois, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Il y pas moins de neuf absents.

Fabien Chorlet

Rédacteur