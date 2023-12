PSG : Luis Enrique dévoile son groupe pour le LOSC, un dernier coup dur confirmé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Comme annoncé par le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, plus tôt dans l'après-midi, Carlos Soler, malade, est bien forfait pour affronter les Dogues et n'est pas présent dans le groupe de Luis Enrique tout comme Gianluigi Donnarumma, suspendu, Sergio Rico et Presnel Kimpembe, en convaslence, Keylor Navas, Nuno Mendes et Fabian Ruiz, blessés, et Gonçalo Ramos, malade aussi.

Le groupe du PSG : Tenas, Letellier, Mouquet - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Danilo, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Lee, Ndour, E. Mbappé, Zaïre-Emery - K. Mbappé, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola.

Le groupe pour le déplacement à Lille ! 📋🔴🔵#LOSCPSG pic.twitter.com/5uIsVnJ6jq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2023

Podcast Men's Up Life