PSG, Équipe France : Luis Enrique interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery après l'AC Milan

Après la large victoire ce mercredi de son équipe contre l'AC Milan (3-0), à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s'est montré satisfait du résultat des siens en conférence de presse d'après-match mais n'a pas apprécié le début de match de ses joueurs. "Les premières 20/25 minutes étaient pour Milan. On a commis trop d'erreurs dans les sorties de balle. Ça nous a généré un manque de confiance. Le but de Kylian nous a tranquillisés. On était différents après la mi-temps, avec plus de précision. On a été meilleurs. Pour moi, l'important c'est de gagner. Pour les supporters, c'est important de savoir que les joueurs ont tout donné, sans spéculer. Il faut aller à Milan et gagner le match maintenant."

Interrogé sur une possible convocation de Warren Zaïre-Emery en équipe de France, le coach espagnol a renvoyé la balle au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. "C'est le travail de Didier Deschamps, pas le mien. Mais Warren Zaïre-Emery est un joueur surprenant à 17 ans, qui fait tout bien, il est actif, agressif, il récupère des ballons, il donne des passes décisives, il est aussi décisif devant le but. C'est un exemple parfait pour tous les jeunes joueurs et notamment les jeunes joueurs du PSG. Je suis très content de son rendement et de son niveau."

