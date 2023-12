PSG : Luis Enrique et un ex de l'OL et de l'OM fracassés comme jamais

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Rudi Garcia ne sera pas donc resté longtemps sur le banc de touche de Naples. L'ancien technicien de l'OL et de l'OM, notamment, a en effet pris la porte, faute de résultats convaincants dans le Calcio. Et de toute évidence, il ne devrait pas apprécier les propos tenus à son encontre par son ancien président, Aurelio De Laurentiis, accordés au quotidien italien, le Corriere Dello Sport.

Luis Enrique voulait plus d'argent

"J'ai porté mon choix sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents. Mais j’aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit : "moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match…’. J’aurais dû comprendre. Alors que j’ai préféré en rire. Le problème, c’est qu’il l’a répété plusieurs fois."

Et De Laurentiis de poursuivre son propos sur l'actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique. "Je l'ai contacté et lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m’a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d’argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus." Les intéressés apprécieront....

