PSG : Luis Enrique a parlé du Mercato, du brassard-gate et de Haise avant Lens

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le match nul face à Toulouse "Mon analyse était incorrecte après Toulouse. L'ensemble du match a été contrôlé, j'ai eu tort. Il faut travailler sur cette adaptation des joueurs. Trouver un équilibre en fonction des nouveaux entrants." "Avec Luis Campos, on discute tous les jours des joueurs qui pourraient être des options" Le mercato "Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas les miens. Avec Luis Campos, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est l'un des meilleurs dans ce secteur. On discute tous les jours des joueurs qui pourraient être des options." Le RC Lens "Lens aussi n'a pas vraiment bien commencé sa saison, mais c'est une des meilleures équipes de Ligue 1. Je considère leur entraineur. Ça sera un match charnière, et j'espère qu'on aura droit à cette première victoire, mais ce sera difficile. Je pense qu'on joue contre une équipe très forte contre qui il ne faut faire aucun cadeau. Il faudra mettre de l'intensité, et trouver rapidement des solutions. Brice Samba est très bon. Il y a de bonne associations entre les joueurs. J'aime beaucoup le travail de Franck Haise." Le cas Verratti "Il travaille toujours avec l'équipe. Il s'entraine normalement. Je vous ai dit que j'aime garder les discussions privées. Vous verrez sur le terrain ce que je pense. Pour moi, le travail avec Marco est merveilleux, je lui donne 10/10, il a un excellent comportement." "Marquinhos capitane ? C'est la décision des joueurs, pas la mienne" Le capitanat de Marquinhos "Marquinhos est un leader sur le terrain et à l'extérieur. C'est un joueur que tu veux imiter, et c'est ce qu'on recherche. On veut qu'un capitaine représente son équipe. C'est la décision des joueurs, pas la mienne." Propos retranscrits par RMC Sport. 🎙 Paris Saint-Germain - RC Lens : Conférence de presse de Luis Enrique 🔴🔵https://t.co/hSgDTqqqST — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens, lors du choc de la troisième journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur