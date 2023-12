PSG : Luis Enrique influencé par Messi pour gérer Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Interrogé hier sur le placement de Kylian Mbappé en pointe lors de LOSC-PSG (1-1), Luis Enrique a eu cette drôle de réponse : "Kylian va jouer où il décide. Il a une liberté totale pour jouer, à l’intérieur, à l’extérieur… Nous on équilibre nos positions". Une déclaration qui a fait hurler Daniel Riolo, très sceptique quant aux choix de l'entraîneur espagnol du PSG. Seulement, cette attitude envers la grande star de son équipe trouve son origine dans son passé barcelonais et sa relation avec Lionel Messi.

En 2014-15, Messi avait su dompter Luis Enrique

Car au début de sa carrière de coach, Luis Enrique était très rigide, autoritaire. Tous les joueurs devaient se plier à ses consignes, sans exception. Il a voulu en faire de même à Barcelone, où il a débarqué à l'été 2014. Il s'est alors mis les cadres à dos, dont Lionel Messi. Luis Suarez a révélé la semaine dernière que l'Argentin jouait comme il voulait, ne respectant pas les consignes de son coach. Après six mois de relations tendues et de mauvais résultats, Messi s'est vu offrir la possibilité d'actionner le siège éjectable. Il ne l'a pas fait mais Luis Enrique a dû apprendre à composer avec les envies de ses meilleurs joueurs. Six mois après, le Barça s'offrait un triplé historique. Depuis, il laisse beaucoup de liberté à ses meilleurs joueurs...

