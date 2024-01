PSG : Luis Enrique parle Mercato et ne confirme pas la mise au banc de Mbappé contre Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Est-ce qu'il souhaite des recrues en défense ?

"Pour être honnête, je pense qu'il faut faire ses devoirs l'été pour le mercato. Il y a plus de possibilité concrètes de renforcer l'effectif l'été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif."

Brest

"Ils vont garder leur schéma avec une défense à quatre. Ils joueront pour gagner, ils ont des résultats exceptionnels, ils encaissent très peu de buts. Leurs stats sont impressionnantes."

La jeunesse de son effectif

"J'aime travailler avec les jeunes comme avec les joueurs plus expérimentés. Tu peux être surpris par certains joueurs. Certains s'adaptent vite. Je veux que les joueurs progressent, c'est mon objectif, qu'ils soient jeunes ou non. Ce que je veux, c'est des joueurs qui ont faim et envie. Tu peux avoir faim à 35 ans."

Barcola - Mbappé - Dembélé est-il le meilleur trio depuis le début de saison ?

"Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'espère que non. J'espère qu'on ne connaît pas encore le trio le plus fort. Si on vise tous les titres, on doit pouvoir compter sur tous les attaquants. C'est la clé pour moi."

Propos retranscrits par RMC Sport.

⚽️ Paris Saint-Germain - Stade Brestois : La conf' de presse de Luis Enrique en direct 🔴🔵 https://t.co/aIC7oxJo0P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 27, 2024

Podcast Men's Up Life