PSG : Luis Enrique ironise sur un Parisien et attend plus de son équipe après Toulouse

Luis Enrique est et restera un éternel insatisfait. S’il a remporté son premier trophée à Paris lors du hier contre Toulouse (2-0), l’entraîneur du PSG reste conscient des manques collectifs de son équipe.

« C’est toujours difficile de gagner des trophées, je suis content. On pense maintenant à avancer et à avoir d’autres trophées. Je ne suis jamais satisfait à 100%, on peut encore s’améliorer en dominant davantage le match », a-t-il analysé en conférence de presse.

« Ugarte ? Il a été magnifique »

Lors de ce même moment avec les médias, le coach du PSG a pris la mouche au sujet d’une question sur Manuel Ugarte, remplaçant hier et qui n’est pas entré en jeu. « Ugarte ? Aujourd'hui (hier), il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait. »

Belle manière de débuter 2024 non ? 😏



Retour en images sur les célébrations de nos Parisiens. ❤️💙🏆#TDC2023 pic.twitter.com/9kgqxoTPOG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

