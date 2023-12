PSG : Luis Enrique répond sèchement à la polémique Mbappé et mise sur le Mercato

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Luis Enrique ouvert à tout au Mercato

« Le mercato d’hiver est un marché compliqué. Il est conditionné aux blessures et il est difficile de trouver des joueurs de haut niveau. Mais améliorer l’équipe reste un objectif. On est ouvert à ce que l’on fasse…. il est possible qu’aucun joueur ne vienne, un seul ou plusieurs… On est ouvert à améliorer l’équipe ! Ici, tous les joueurs sont très professionnels, c’est un plaisir d’entraîner un groupe comme celui-là. »

Mbappé ne joue toujours pas en 9

« Mbappé a la même liberté que lorsque je suis arrivé au club. C'est un joueur top, qui nous amène chaque saison 50 buts et 25 passes décisives. Il ne joue pas comme un 9, mais avec une totale liberté, entre les centraux, à droite ou à gauche ! J’insiste : il ne joue pas en tant que 9 ! Je n’ai donc pas eu à le convaincre de jouer à ce poste. Mais cela se peut que ça affecte plus un joueur qu’un autre, c’est évident. »

Luis Enrique clôt la polémique Mbappé

« Gérer le 1-1 à Dortmund ? C’était l’une des meilleures décisions de ma carrière sportive ! Je comprends clairement les joueurs, ils sont exposés à des émotions et avaient l’objectif de remporter ce match. Mais ça aurait été très ridicule de prendre un but en fin de match. Très ridicule. Non, vraiment, c’est une très bonne décision de moi et mon staff. »

Optimisme total pour février 2024

« Je suis clairement optimiste pour que le PSG soit meilleur en février 2024. Toutes mes équipes l'ont été jusqu'à maintenant. On n’a pas eu un groupe normal en Ligue des champions, le plus difficile de la compétition. Et on s'en est sorti. L’expérience accumulée va nous servir pour la suite. Nous sommes optimistes et positifs d’autant qu’on va récupérer des joueurs importants, avec la possibilité d’en acheter d’autres. »

