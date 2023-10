PSG : Luis Enrique s'est mis les joueurs dans la poche grâce aux médias

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La séquence est déjà devenue culte : interviewé par Alexandre Ruiz après la victoire à Rennes (3-1), Luis Enrique n'a pas mâché ses mots à l'encontre du journaliste accusé de dénigrer le PSG même quand il gagne, comme en Bretagne ou à Lyon (4-1) précédemment. Une sortie qui n'a surpris personne en Espagne, où l'on sait depuis toujours que l'ancien attaquant n'aime pas les médias. Dans son édition du jour, L'Equipe revient sur cette relation historiquement tendue et confirmée par un proche de l'entraîneur.

Volonté de protéger ses joueurs ou histoire d'ego ?

On apprend que les joueurs du PSG apprécient ce fonctionnement car si Luis Enrique est cassant avec les journalistes, il est très proche de ses joueurs. Surtout, on estime en interne que si l'Espagnol agit ainsi, c'est notamment pour concentrer les critiques des médias et ainsi les détourner de ses troupes. Ce qui lui vaut le respect de son effectif. Mais de l'autre côté des Pyrénées, on estime plutôt que Luis Enrique a un gros ego et qu'il aime tout simplement être au centre de l'attention, quitte à ce que ce soit pour quelque chose de négatif. Une attitude qui avait fini par lasser à Barcelone et en sélection...

