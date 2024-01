PSG : Mbappé a fait un nouveau geste fort vers Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a été récompensé hier à la cérémonie The Best de la FIFA. Elu meilleur joueur de l’année 2023 alors que la Coupe du monde 2022 ne comptait plus parmi les critères, l'Argentin a notamment pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Il l'a plébiscité

Le détail des votes du Bondynois a été révélé et la star du PSG a voté pour son ancien coéquipier, avant de placer Erling Haaland deuxième et Kevin De Bruyne en troisième position. Un choix qui tord le cou à la supposée mauvaise relation entretenue par les deux hommes lors du passage de La Pulga à Paris.

Official: Mbappé's votes for The Best 2023.



- 1: Leo Messi

- 2: Haaland

