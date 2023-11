PSG : Mbappé a mis une sacrée gifle à Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les records sont faits pour être battus et Kylian Mbappé est fait pour battre des records. Samedi, ce cocktail a bien matché entre la France et Gibraltar, qui a non seulement vu une victoire historique des Bleus mais aussi le 300e but du crack du PSG à seulement 24 ans. Aucun de ses contemporains n’en était là à son âge. Par exemple, Lionel Messi et Neymar avaient un an de plus lorsqu’ils ont atteint cette barre symbolique tandis que Cristiano Ronaldo ne l’a franchie qu’à 27 ans !

« Ce qu’il fait, c’est n’importe quoi »

« Ce qu’il fait, c’est n’importe quoi ce petit. Il nous habitue tellement… C’est juste incroyable, sourit Thierry Henry. Ce mec, il ne joue même pas vraiment dans l’axe. Il joue partout, il met des buts, des passes. Soyons contents qu’il soit français. Il a déjà 300 buts, et il a 16 ans (rires)... Il y en a qui n’ont même pas mis ça à l’entraînement dans leur carrière. »

En atteignant la barre des 300 buts à seulement 24 ans, Kylian #Mbappé a fait mieux que beaucoup de grands noms de ce sport. 🤯 pic.twitter.com/l77isGzu1X — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 19, 2023

Podcast Men's Up Life