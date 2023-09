PSG : Mbappé a signé deux records à faire pâlir d'envie le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Comme quasiment tout le temps depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a permis au PSG de concrétiser sa domination au tableau d'affichage. Hier face au Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé les débats en première période sans marquer. Mais dès le début de la seconde période, le natif de Bondy a transformé un pénalty pour placer son équipe sur de bons rails. C'était son 220e sous le maillot du club de la capitale.

45 matches de tour de poules avec un but encaissé

Ce but a surtout signifié que le PSG a enchaîné un 45e match de phase de poules de la Champions League avec au moins un but inscrit. Aucun autre club n'a fait mieux dans la compétition, pas même le Real Madrid, qui en est pourtant le roi incontesté. Autre record, plus personnel : le natif de Bondy a été décisif lors de ses 16 derniers matches, club et sélection confondus (20 buts et 3 passes décisives). La meilleure série de sa carrière.

Le @PSG_inside a marqué lors de ses 45 derniers matchs en phase de groupes de la @ChampionsLeague. La meilleure série dans l'histoire de la compétition pour un club. #PSGBVB — Stats Foot (@Statsdufoot) September 19, 2023

