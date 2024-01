PSG : Mbappé fulmine après Brest, Daniel Riolo le remet à sa place !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé (25 ans) peut aussi vivre des matches sans. Hier soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, c’est exactement ce qu’il s’est passé contre le Stade Brestois (2-2). Avec un médiocre 4, l’attaquant du PSG fait partie des flops de L’Équipe sur ce match.

« Mbappé est passé à côté de son match, résume le quotidien sportif. Il a montré des signes d’agacement en première période, en raison du jeu développé par son équipe, ou en seconde après un incident avec Lala. »

« On ne voit plus ce qui fait la force de Mbappé »

Invité à commenter le match nul du PSG, Daniel Riolo s’est attardé sur le cas et la position de Mbappé en 9. « On ne voit plus ce qui fait la force de Mbappé. Les débordements, les accélérations, les frappes... », a énuméré le polémiste de RMC Sport, encourageant Luis Enrique revenir à des choses plus simples au risque de perdre son meilleur joueur.

🗣 @DanielRiolo n'est toujours pas fan de la nouvelle position du buteur parisien : "On ne voit plus ce qui fait la force de Mbappé. Les débordements, les accélérations, les frappes..." pic.twitter.com/cyi69Yvxbg — After Foot RMC (@AfterRMC) January 28, 2024

Podcast Men's Up Life