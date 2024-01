PSG : Mbappé s'évite un premier bras de fer avec les Qataris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé ne va pas partir au forcing avec le PSG pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Cet été, les célèbres épreuves des Jeux Olympiques se déroulent dans la capitale française. Le prodige de Bondy n’a jamais caché son envie de participer à cette épreuve. Mais cette fois-ci le joueur ne souhaite pas partir au combat et va faciliter la tâche à son club.

“Si ce n’est pas possible, je comprendrais”

Mbappé s’est exprimé à ce sujet pour le magazine QG: “Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté.” Très lucide, Mbappé réagit avec maturité.

PSG : Kylian Mbappé ne veut pas aller au bras de fer pour les Jeux Olympiqueshttps://t.co/irkuznZEId — Foot Mercato (@footmercato) January 17, 2024

Podcast Men's Up Life