PSG : Mbappé trouve son allié n°1 dans les hautes sphères de l’OM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé (24 ans) a profité de l’orgie offensive des Bleus contre Gibraltar à Nice pour atteindre la barre mythique des 300 buts en carrière. Aucun de ses contemporains n’en était là à son âge. Par exemple, Lionel Messi et Neymar avaient un an de plus lorsqu’ils ont atteint cette barre symbolique tandis que Cristiano Ronaldo ne l’a franchie qu’à 27 ans ! Jean-Pierre Papin ne peut que lui tirer un coup de chapeau.

Papin admire Mbappé

« Quand vous n’avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir, souligne JPP dans L’Équipe. Une telle précocité, une telle régularité, c’est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c’est : est-ce qu’il peut faire plus ? Je pense que oui, que c’est quelqu’un qui, sans blessure, peut arriver dans une carrière à inscrire, sur les prochaines saisons, entre 45 buts et 55 buts par an pendant des années. Il ne doit surtout pas se fixer d’objectif. »

PSG : Mbappé a mis une sacrée gifle à Messi et Cristiano Ronaldo https://t.co/O8ne6sQ9Yr — But! Football Club (@club_but) November 20, 2023

Podcast Men's Up Life