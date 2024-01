PSG : Ménès détruit Luis Enrique et le pousse à retourner au FC Barcelone

Pierre Ménès n’en peut plus ! Sur sa chaîne YouTube, dans sa chronique du lundi « Face à Pierrot », le consultant a dégommé Luis Enrique, principal responsable du match nul du PSG face à Brest (2-2) selon lui.

« Je ne peux pas expliquer la compo d’équipe de Luis Enrique et d’ailleurs je renonce à chercher des explications à ce que fait cet apprenti sorcier. Il me tape sur les nerfs depuis le début de saison (…) Pour moi, il est l’incarnation du fait que tu peux mettre n’importe qui sur le banc du PSG que tu seras champion. Ton effectif est tellement supérieur aux autres que tes individualités permettront de t’en sortir mais alors cette compo de départ contre Brest, c’est n’importe quoi (…) Pour moi, les deux points perdus sont la responsabilité de l’entraîneur. Je ne suis pas descendu du train Luis Enrique car je n’y suis jamais monté ».

Alors que les rumeurs d’un retour au FC Barcelone cet été viennent tout juste de réapparaitre, Pierre Ménès est déjà prêt à souhaiter bon vent à Luis Enrique : « Une pirouette de Luis Enrique ? J’espère. S’il venait à quitter le PSG pour retourner au Barça, je ne le pleurerais pas ».

Face à Pierrot (1/3) : "Luis Enrique joue à l'apprenti sorcier et me tape sur les nerfs"



Le "cas" Frappart, l'après-Mbappé, Sinner, Gonçalo Ramos flop (?), Sage out (?), la CAN, Luis Enrique ras-le-bol, Rennes européen, Klopp et le drama Renard.https://t.co/di5DajFT9q