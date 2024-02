PSG : Ménès massacre encore Luis Enrique après Strasbourg

Vendredi soir, en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1, le PSG a gagné sans convaincre sur le terrain du RC Strasbourg (2-1). Une rencontre qui a quand même failli échapper aux Champions de France et qui ramènent des interrogations sur le plan de jeu de Luis Enrique, dont l’équipe ne semble plus en capacité de garder le contrôle.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est une nouvelle fois montré très sceptique – pour ne pas dire inquiet – alors que le huitième de finale aller de Ligue des Champions arrive à grands pas et que Paris ne semble absolument pas prêt pour la réception de la Real Sociedad :

« Pour parler de Paris, on a encore vu une nouvelle équipe invraisemblable mise en place par l’apprenti sorcier. Je n’en peux plus. Soler, qui n’est déjà pas bon quand il joue à son poste, qui se retrouve arrière droit alors qu’il n’a aucun réflexe à ce poste comme on le voit sur le but de Bakwa. Il y a encore Beraldo, au milieu on se farcit Ruiz… On est à douze jours du match contre la Real Sociedad et il serait peut-être temps d’avoir une ébauche d’équipe-type… »