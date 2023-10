PSG : Ménès torpille le quatuor Barcola - Mbappé - Kolo Muani - Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Intenable contre l'OM (4-0) le temps que Kylian Mbappé est resté sur la pelouse il y a deux dimanches, le quatuor formé par le natif de Bondy, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola a montré ses limites à Clermont (0-0) samedi. Pas sur une surprise pour Pierre Ménès, qui estime qu'avoir quatre joueurs sur une même ligne et empêtrés dans une défense jouant bas est une erreur. Il l'avait dit dimanche dans son analyse de Clermont-PSG, il le redit à un supporter qui l'a interrogé sur ce sujet, ce lundi dans sa vidéo diffusée sur YouTube.

"C'est une formule que l'on ne devrait pas revoir trop souvent"

"C'est dans l'état d'esprit de Luis Enrique de penser que quand l'adversaire est plus faible, un élément offensif de plus va déverrouiller la situation. Là, le problème, c'est que Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Barcola sont des joueurs assez similaires, à savoir des dribbleurs rapides. Ce système supprime de la profondeur et, surtout, enlève un milieu. Je pense que c'est une formule que l'on ne devrait pas revoir trop souvent."

Mes interviews politiques, le 4-2-4 de Luis Enrique, l'histoire Beka Beka et les "ambitions" de Lyon pour la suite.https://t.co/5EEStHcYOc via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 2, 2023

